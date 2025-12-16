detrazioni per i familiari a carico cosa cambia per il 2025 e quali sono

Con la Legge di Bilancio 2025, le detrazioni per i familiari a carico sono state soggette a modifiche significative. Tuttavia, il recente decreto Irpef-Ires ha introdotto importanti novità, ripristinando la possibilità di portare in detrazione tutti i carichi familiari previsti dall’articolo 433 del Codice Civile. Ecco cosa cambia per i contribuenti nel 2025.

Come devono essere gestite le detrazioni per i familiari a carico? Con la Legge di Bilancio 2025 il governo Meloni aveva deciso di stringere un po’ le maglie di queste agevolazioni fiscali, ma con il recente decreto Irpef-Ires sono state cambiate le carte sul tavolo: è stata ripristinata la possibilità di portare in detrazione tutti i carichi familiari previsti dall’articolo 433 del Codice Civile. Ma non solo, oltre alle spese che i contribuenti sostengono per i figli ed il coniuge, adesso possono essere portate in detrazione anche quelle per i generi, le nuore, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle. Quifinanza.it

