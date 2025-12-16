' Desiderio per Natale' laboratorio creativo dei detenuti coi propri figli

Nella casa di reclusione ‘Filippo Saporito’ di Aversa, si è svolto l’evento “Desiderio per Natale”, un laboratorio creativo tra detenuti e i loro figli. Promosso dalla Cooperativa Amira nell’ambito del progetto “Ricomincio da Dentro” e in collaborazione con il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale della Regione Campania, ha coinvolto i partecipanti in attività natalizie.

Nella casa di reclusione ‘Filippo Saporito’ di Aversa, si è tenuto l’evento “Desiderio per Natale”, promosso dalla Cooperativa Amira nell’ambito del progetto “Ricomincio da Dentro”, in collaborazione con il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale della Regione Campania. Casertanews.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. MANFREDONIA 121 -A SCUOLA-NATALE RAP4 Video MANFREDONIA 121 -A SCUOLA-NATALE RAP4 Video MANFREDONIA 121 -A SCUOLA-NATALE RAP4 Un Natale di rinascita - Aversa, Casa di Reclusione Filippo Saporito: “desiderio per Natale”, detenuti e figli insieme per un laboratorio di emozioni e rinascita. irpinia24.it La Fabbrica del Natale di Lucca entra nel vivo della terza settimana - Laboratori creativi, Vespanettone, cori e l'arrivo di Babbo Natale nel fine settimana, con appuntamenti a ingresso libero fino al 21 dicembre ... luccaindiretta.it

Bottega Verde. . Un regalo da favola… Proprio come nei racconti di Natale, dove ogni desiderio si avvera e la magia profuma l’aria. Questa confezione speciale racchiude una coccola dopo l’altra, tutte avvolte nelle note soffici e luminose di Muschio Bia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.