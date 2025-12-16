' Desiderio per Natale' laboratorio creativo dei detenuti coi propri figli

Nella casa di reclusione ‘Filippo Saporito’ di Aversa, si è svolto l’evento “Desiderio per Natale”, un laboratorio creativo tra detenuti e i loro figli. Promosso dalla Cooperativa Amira nell’ambito del progetto “Ricomincio da Dentro” e in collaborazione con il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale della Regione Campania, ha coinvolto i partecipanti in attività natalizie.

