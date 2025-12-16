Derby coi tifosi di Rimini Il questore è ottimista | Ma chi sbaglia pagherà

Il derby di basket tra Forlì e Rimini si avvicina, con l'interesse dei tifosi delle due squadre e l'attenzione delle autorità. Il questore si mostra ottimista sulla possibilità di consentire l'accesso ai sostenitori della Rimini, sottolineando l'importanza di rispettare le regole e garantire la sicurezza durante l'evento.

"C’è un’intesa verbale, sono molto ottimista sulla possibilità di far assistere al derby Forlì-Rimini di basket di domenica anche ai sostenitori della squadra adriatica". In attesa della decisione (fra oggi pomeriggio e domattina), il questore di Forlì Claudio Mastromattei lancia un segnale importante verso una parziale normalizzazione del tifo che colorerà domenica il Palafiera in occasione della sentita sfida. "Dopo gli episodi dello scorso maggio l’atteggiamento in proposito era di grande chiusura, poi la direzione è parzialmente cambiata – continua Mastromattei –. Insieme al prefetto di Forlì Rinaldo Argentieri e a Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, stiamo cercando di avviare un processo di normalizzazione di un evento sportivo che deve mantenere i suoi caratteri di tifo e calore ma non deve mai trascendere in fatti gravi di cui purtroppo abbiamo memoria". Ilrestodelcarlino.it

