Deputato di Afd accusato di aver fatto il saluto nazista all' ingresso del Parlamento tedesco

Un deputato di Alternative für Deutschland è stato accusato di aver effettuato un saluto nazista all'ingresso del Parlamento tedesco. Matthias Moosdorf, 60 anni, è sospettato di aver rivolto un gesto offensivo a un collega di partito, suscitando polemiche e preoccupazioni sulla presenza di simboli estremisti all'interno delle istituzioni.

Il deputato 60enne di Alternative für Deutschland Matthias Moosdorf è accusato di aver salutato un collega di partito con il braccio testo, il tipico gesto nazista, con tanto di tocco dei talloni, all'ingresso del Parlamento tedesco. Il saluto hitleriano sarebbe avvenuto all'ingresso est del. Today.it L’ascesa di Afd per diventare il secondo partito in Germania Deputato di Afd accusato di aver fatto il saluto nazista all'ingresso del Parlamento tedesco - Moosdorf, 60 anni, violoncellista di formazione, negli scorsi mesi è stato sollevato dall'incarico di portavoce di politica estera per le sue posizioni filorusse. europa.today.it

