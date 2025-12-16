Demeo X Dungeons & Dragons: Battlemarked sorprende i giocatori con un aggiornamento inaspettato, regalando un'anteprima natalizia. Questa novità offre nuove opportunità di gioco e contenuti esclusivi, arricchendo l’esperienza di Demeo e rafforzando il legame con il mondo di Dungeons & Dragons. Un regalo anticipato che entusiasma gli appassionati prima delle festività.

© Game-experience.it - Demeo X Dungeons & Dragons: Battlemarked offre ai giocatori un regalo di Natale anticipato

Con un aggiornamento a sorpresa, Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked anticipa il Natale dei giocatori con un vero e proprio regalo. Gli sviluppatori hanno rilasciato l’ Holiday Side Quest Update, un contenuto speciale pensato per arricchire l’esperienza durante le festività. Non si tratta solo di un’aggiunta tematica, ma di un update che risponde a richieste molto sentite dalla community. Il risultato è un pacchetto che unisce atmosfera, ricompense e miglioramenti concreti al gameplay. Un’ottima occasione per tornare nel mondo di Battlemarked, da soli o in compagnia. Il cuore dell’aggiornamento è una missione secondaria natalizia a tempo limitato, ambientata nella gelida regione della Crown of Frost. Game-experience.it

Demeo x Dungeons & Dragons Battlemarked | Meta Quest Review

Demeo x Dungeons & Dragons Battlemarked annunciato - Resolution Games, in collaborazione con Wizards of the Coast, ha annunciato Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, un nuovo gioco di strategia basato sul sistema di gioco di ruolo d’azione di Demeo ... techgaming.it

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked arriva a novembre con demo gratuita su Steam - La demo proporrà un’imboscata di goblin nella foresta di Neverwinter Wood e una missione ambientata in una colonia di Myconid, divenuti improvvisamente ostili. gamerbrain.net