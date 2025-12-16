Nel contesto politico attuale, le dichiarazioni di Delrio sottolineano l'importanza di una leadership che garantisca pari dignità a tutti. La discussione si concentra sulla necessità di proposte concrete, superando le semplici critiche a Meloni, e valorizzando un modo di fare politica basato sul confronto e sulla partecipazione interna, come evidenziato anche dalle parole di Elly Schlein.

© Secoloditalia.it - Delrio: Schlein garantisca a tutti pari dignità. Non basta dire cosa non fa Meloni, serve la proposta

Più volte la segretaria Elly Schlein ha ribadito che il Pd “non è un partito caserma” ma una organizzazione in cui “si discute davvero”. E a giudicare dai dissidi e le divergenze emersi anche nel corso dell’assemblea nazionale, qualcuno deve averla presa in parola. Così oggi lo scontro interno si sposta inevitabilmente sulle pagine dei giornali, con l’intervista di Graziano Delrio su La Stampa. L’ex ministro secondo il quotidiano di Torino, ‘non ha ancora smaltito la rabbia per l’attacco subito durante l’assemblea del Pd’ quando ‘Francesco Boccia, lo ha accusato davanti a tutti di aver voluto strattonare il partito con la sua proposta di legge contro l`antisemitismo ’. Secoloditalia.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Mi si nota di più se non vengo?”: Meloni contro Schlein dal palco di Atreju - Quello esterno, il duello a distanza con la premier Giorgia Meloni: non a caso aveva fissato l’Assemblea nazi ... lastampa.it