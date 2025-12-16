Delorean al Pentalfa Club

I Delorean, trio italiano di Rockabilly, portano sul palco l’energia degli anni ’50 con un sound esplosivo e autentico. Tra auto d’epoca, look vintage e atmosfere retrò, conquistano il pubblico in serate piene di ritmo e divertimento, trasportandolo in un’epoca di stile e musica indimenticabili.

I Delorean sono un esplosivo trio Rockabilly tutto italiano che che sembra arrivare da un viaggio nel tempo e catapulta il pubblico direttamente nei ruggenti anni ’50, tra auto luccicanti, giacche di pelle e scatenate serate davanti ai juke box.Alla voce e chitarra c’è Andrea Izzo, frontman. Romatoday.it

