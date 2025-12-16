Delizie fra le bancarelle del Biomercato | arrivano i dolci di Natale per tutti i gusti

Al Biomercato di Alfonsine arrivano i Dolci di Natale, delizie gustose e leggere pensate per tutti i gusti. Preparati con farine alternative e senza ingredienti di origine animale, sono ideali anche per chi ha intolleranze. Un’occasione per scoprire dolci natalizi artigianali, gustosi e adatti a ogni esigenza.

Anche quest'anno al Biomercato di Alfonsine sono arrivati i Dolci di Natale. Gustosi e leggeri, con farina di farro o grano tenero, con pasta madre e burro di karite, ma rigorosamente senza latte burro e uova, ottimi per chi ha intolleranze buoni e leggeri per tutti. Da 750 grammi al farro.

