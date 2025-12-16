Delegazione del Pd Rimini in visita ai Casetti partita una raccolta di beni di prima necessità per i detenuti

Una delegazione del Pd Rimini ha visitato i Casetti, avviando una raccolta di beni di prima necessità per i detenuti. L'incontro, avvenuto lunedì, è stato con la direttrice Palma Mercurio e la responsabile dell’area educativa Laura Ungaro, nell’ambito di un'iniziativa a supporto delle persone detenute.

Lunedì, accolta dalla direttrice Palma Mercurio e dalla responsabile dell'area educativa Laura Ungaro, una delegazione della segreteria provinciale del Partito Democratico (accompagnata dalla responsabile diritti nella segretaria regionale Ilaria Barladi, dal garante provinciale dei detenuti.

