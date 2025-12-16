Del Rosso e Piccerillo ' delusi' dalla Lega | ora valutano l' addio al Carroccio

Del Rosso e Piccerillo esprimono delusione nei confronti della Lega e stanno valutando l'ipotesi di lasciare il partito. La decisione di Attilio Pierro di abbandonare il Carroccio potrebbe avere ripercussioni significative, creando un possibile effetto domino tra i membri del partito e alimentando tensioni interne.

L’addio ormai annunciato del deputato salernitano Attilio Pierro, coordinatore provinciale dimissionario, alla Lega rischia di innescare un effetto domino all’interno del partito. Dopo le elezioni regionali, infatti, il clima nel Carroccio campano resta teso e sono diversi gli esponenti pronti a. Casertanews.it

