Del Piero torna alla Juventus | nuova collaborazione con Adidas

Alessandro Del Piero torna ufficialmente alla Juventus, questa volta in una nuova collaborazione con Adidas. L'ex capitano bianconero continua a rafforzare il legame con il club e il mondo del calcio attraverso questa partnership, confermando la sua presenza e il suo prestigio nel panorama sportivo italiano e internazionale.

Alessandro Del Piero fa simbolicamente ritorno alla Juventus, anche se non nel ruolo dirigenziale che molti tifosi sognavano. L'amato ex capitano bianconero ha invece inaugurato una nuova partnership con Adidas, presentando una linea di abbigliamento speciale dedicata alla sua leggenda. Questa collaborazione celebra uno dei più grandi simboli del calcio italiano e della storia della Vecchia Signora, rinsaldando il legame indissolubile tra Del Piero e la Juventus. Un'icona intramontabile in bianconero. Nel comunicato ufficiale del club si ricorda che, nelle sue 705 presenze in maglia bianconera tra il 1993 e il 2012, Del Piero "ha vinto tutto con la Juventus: ha sollevato al cielo tutti i trofei del calcio italiano e internazionale, cementando così il suo status di vera leggenda del Club" Con 290 gol all'attivo, Del Piero è il miglior marcatore di sempre della Juve e ha incarnato per 19 anni eleganza, lealtà e passione per questi colori.

