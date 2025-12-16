Del Genio | Problemi tattici e Lobotka può cambiare tutto

L'articolo analizza le sfide tattiche del Napoli e il ruolo di Lobotka come possibile elemento di svolta. Le riflessioni di Del Genio evidenziano come le scelte strategiche e l'inserimento del centrocampista slovacco possano influenzare significativamente il rendimento della squadra. Un approfondimento sulle dinamiche attuali del club e le prospettive future.

© Forzazzurri.net - Del Genio: "Problemi tattici e Lobotka può cambiare tutto"

L'ANALISI - Del Genio: "L'origine dei problemi potrebbe essere di carattere tattico, Lobotka può incidere tanto e aiutare la squadra in uscita" - Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli nel corso della trasmissiione Linea calcio su Canale 8: "Noi dobbiamo cercare di capire l'origine dei pr ... napolimagazine.com

