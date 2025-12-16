Gregoire Defrel, protagonista nel finale con un assist decisivo, ha contribuito alla vittoria grazie al goal di Gliozzi. Tuttavia, l'attaccante francese è stato costretto a interrompere la sua partita a causa di un infortunio muscolare subito durante lo spezzone giocato al

Defrel, stop muscolare

Protagonista nel finale con l’assist prezioso e voluto per Gliozzi, da cui è scaturito il gol che ha messo al sicuro la vittoria, Gregoire Defrel è stato però costretto allo stop proprio a seguito dello spezzone giocato al "Picco". L’attaccante francese è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado alla regione medio-distale del capo lungo del bicipite femorale e dunque inizierà immediatamente le terapie, un ulteriore controllo verrà valutato nei prossimi giorni. Tutto questo significa che senza ombra di dubbio il suo 2025 si è chiuso qui, ma lo si potrebbe rivedere tra un mesetto circa se la lesione non dovesse risultare così grave. Ilrestodelcarlino.it

