Debutto positivo per i nuovi servizi di Car e Bike Sharing l' assessore Sangiorgio | Ridurre l' uso dell' auto

A Catania è stato recentemente inaugurato il servizio di Car e Bike Sharing, promosso da Amts con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. L'assessore Sangiorgio ha evidenziato l'importanza di ridurre l’uso dell’auto privata per favorire soluzioni più ecologiche e efficienti. Il nuovo sistema mira a migliorare la mobilità urbana e a offrire alternative pratiche ai cittadini.

Nei giorni scorsi a Catania è stato ufficialmente lanciato il servizio Catania Car & Bike Sharing, promosso e gestito da Amts con il claim "Prenoti, Parti e Arrivi a Destinazione". Il progetto, già accolto con grande interesse dai cittadini, mira a promuovere forme di mobilità sostenibile.

