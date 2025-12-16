Debutto positivo per i nuovi servizi di Car e Bike Sharing l' assessore Sangiorgio | Ridurre l' uso dell' auto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania è stato recentemente inaugurato il servizio di Car e Bike Sharing, promosso da Amts con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. L'assessore Sangiorgio ha evidenziato l'importanza di ridurre l’uso dell’auto privata per favorire soluzioni più ecologiche e efficienti. Il nuovo sistema mira a migliorare la mobilità urbana e a offrire alternative pratiche ai cittadini.

Immagine generica

Nei giorni scorsi a Catania è stato ufficialmente lanciato il servizio Catania Car & Bike Sharing, promosso e gestito da Amts con il claim “Prenoti, Parti e Arrivi a Destinazione”. Il progetto, già accolto con grande interesse dai cittadini, mira a promuovere forme di mobilità sostenibile. Cataniatoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Poste riafferma la sua attenzione ai piccoli comuni d'Italia

Video Poste riafferma la sua attenzione ai piccoli comuni d'Italia

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.