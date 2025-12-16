Debutto a Roma per James Joyce Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo domenica 21 dicembre

James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dellUniverso di Simone Caltabellota & Enrico Terrinoni con Enrico Terrinoni e la partecipazione di Fabio Pedone debutta in prima assoluta  domenica 21 dicembre, ore 21 Maison Rosè, via Braccio da Montone 79 A, Roma Biglietti disponibili su  DICE   Locandina Enrico Terrinoni   Un viaggio nel cuore dell’immaginazione. Un racconto scenico che intreccia la vita e l’opera di due figure decisive della cultura irlandese –  James Joyce  e  Shane MacGowan  – rivelando l’inaspettato filo che li unisce: la convinzione che l’arte sia un atto di liberazione. Lo spettacolo  James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo   di Simone Caltabellota e Enrico Terrinoni, indaga il momento in cui un essere umano diventa artista: quella ferita improvvisa che apre la vista interiore, quella scintilla da cui nasce tutto. Romadailynews.it

