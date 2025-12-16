© Romadailynews.it - Debutto a Roma per “James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo” domenica 21 dicembre

James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo di Simone Caltabellota & Enrico Terrinoni con Enrico Terrinoni e la partecipazione di Fabio Pedone debutta in prima assoluta domenica 21 dicembre, ore 21 Maison Rosè, via Braccio da Montone 79 A, Roma Biglietti disponibili su DICE Locandina Enrico Terrinoni Un viaggio nel cuore dell’immaginazione. Un racconto scenico che intreccia la vita e l’opera di due figure decisive della cultura irlandese – James Joyce e Shane MacGowan – rivelando l’inaspettato filo che li unisce: la convinzione che l’arte sia un atto di liberazione. Lo spettacolo James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo di Simone Caltabellota e Enrico Terrinoni, indaga il momento in cui un essere umano diventa artista: quella ferita improvvisa che apre la vista interiore, quella scintilla da cui nasce tutto. Romadailynews.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

2 Febbraio 1882 - Nasce James Joyce 1882-1941

Video 2 Febbraio 1882 - Nasce James Joyce 1882-1941 Video 2 Febbraio 1882 - Nasce James Joyce 1882-1941

Alcune foto dal primo debutto a Roma de: “Il Piccolo Principe, una stella ciascuno” I ballerini della Compagnia Mixit hanno portato in scena la nuova produzione e la prima tappa della tournée nazionale e’ stata presso il Teatro Manzoni di Roma Sotto la Dire - facebook.com facebook

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: torna Palestra, debutto per Rodríguez x.com