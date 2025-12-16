© Ilgiorno.it - De Pas, D’Urbino, Lomazzi. Fantasticamente effervescenti

(CASVA, 19 dicembre–12 aprile 2026) Un omaggio a De Pas, D’Urbino e Lomazzi, autori di icone come la poltrona Blow e il divano Joe. La mostra mette in luce la loro ricerca su spazi abitativi flessibili, capaci di scardinare la rigidità della casa tradizionale e di immaginare un design democratico e rivoluzionario. Ilgiorno.it

De Pas, D’Urbino e Lomazzi - Il progetto MINI&Triennale CreativeSet presenta un omaggio al gruppo storico De Pas, D’Urbino e Lomazzi attraverso una selezione di pezzi iconici che ne evidenzia l’importante apporto nella storia del ... exibart.com

Joe di Poltronova, design De Pas, D’Urbino, Lomazzi - Ispirandosi alla poetica della Pop Art, Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi materializzano la loro ammirazione per il campione di baseball americano Joe DiMaggio creando una poltrona a ... living.corriere.it

Una nuova mostra sta arrivando in città Dal 18 dicembre alle 18:00 Scopri la mostra: “De Pas, D’Urbino, Lomazzi. Fantasticamente effervescenti” Un viaggio tra creatività e ironia che ha rivoluzionato il design italiano. Casva, via Isernia 5 Dal 18 dicem - facebook.com facebook