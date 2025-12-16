De Luca debutta con Ti amo Sicilia e attacca sul ponte | Opera definanziata Schifani liberi subito 1,3 miliardi

Il debutto di De Luca con “Ti amo Sicilia” si accompagna a un duro attacco sul ponte: il governatore richiede la liberazione immediata di 1,3 miliardi, criticando i lavori defraudati di fondi. Intanto, il governo introduce un emendamento alla manovra economica, annunciato dal ministro Giorgetti, che impegna complessivamente 3,5 miliardi di euro per diverse iniziative.

È arrivato questa mattina l’emendamento del Governo alla manovra economica, annunciato ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che mobilita complessivamente 3,5 miliardi di euro. Il testo interviene su diversi capitoli – dalle Zes alla transizione per le imprese, dall’adesione. Messinatoday.it

