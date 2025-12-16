De Luca debutta con Ti amo Sicilia e attacca sul ponte | Opera definanziata Schifani liberi subito 1,3 miliardi
Il debutto di De Luca con “Ti amo Sicilia” si accompagna a un duro attacco sul ponte: il governatore richiede la liberazione immediata di 1,3 miliardi, criticando i lavori defraudati di fondi. Intanto, il governo introduce un emendamento alla manovra economica, annunciato dal ministro Giorgetti, che impegna complessivamente 3,5 miliardi di euro per diverse iniziative.
È arrivato questa mattina l’emendamento del Governo alla manovra economica, annunciato ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che mobilita complessivamente 3,5 miliardi di euro. Il testo interviene su diversi capitoli – dalle Zes alla transizione per le imprese, dall’adesione. Messinatoday.it
San Siro welcomes Luka Modric
De Luca lancia “Ti Amo Sicilia”: “Nasce il governo della liberazione” - Così Cateno De Luca ha aperto la conferenza stampa, chiarendo il perimetro e il ... livesicilia.it
“Liberi e Forti”, De Luca lancia “Ti Amo Sicilia”: nuova sfida politica all’Ars - Un richiamo esplicito al manifesto politico di don Luigi Sturzo e, allo stesso tempo, una dichiarazione di intenti. sicilianews24.it
NUOVO ACQUISTO IN CASA SAN LUIGI CALCIO! Siamo felici di annunciare l’arrivo in biancoverde di Luca Forte, classe 1994, nato a Trieste il 28/07/1994. CARRIERA Cresciuto nel San Giovanni Trieste, Luca debutta tra i professionisti in Serie B con il V - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.