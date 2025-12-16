Rino De Laurentiis svela il segreto della Vuelle, evidenziando come la squadra sia diventata la più forte dei talenti avversari grazie a un pacchetto lunghi più solido. Nonostante le difficoltà di Miniotas, l'apporto di De Laurentiis ha rafforzato il reparto, contribuendo a una crescita complessiva della formazione.

De Laurentiis e il segreto della Vuelle: "La squadra più forte dei talenti avversari"

Se il pacchetto lunghi ha acquisito un po’ più di consistenza anche ora che Miniotas è spesso ingabbiato dalle difese, è merito del ‘ritorno’ di Rino De Laurentiis. Ci ha messo un po’ a recuperare uno stato di forma pari a quello dei compagni ma adesso è una valida spalla, sia al fianco del lituano che quando deve reggere l’urto sotto i tabelloni con Virginio, che è più leggero, oppure con un ‘4’ tattico come Bertini. Domenica, nella ostica sfida contro Cento è stato in campo 18’ segnando 12 punti, con 46 al tiro, 44 nei liberi, 3 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata. Uno score che gli ha consentivo di ottenere una buona valutazione e un punteggio interessante anche nel plusminus, una statistica rivelatrice perché va in attivo, o in negativo, ogni volta che un giocatore entra sul parquet. Ilrestodelcarlino.it

