Davide Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Lecco

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Riva è stato eletto nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco durante la recente riunione del Consiglio Direttivo. Sostituisce Ilaria Bonacina, che aveva guidato l'associazione fino a luglio 2023, segnando un nuovo capitolo per l'organizzazione nel territorio lecchese.

Immagine generica

È Davide Riva il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco. La seduta del Consiglio Direttivo elettivo, riunitasi lunedì sera, ha sancito il passaggio di testimone alla guida dell’Associazione, che dal luglio 2023 era presieduta da Ilaria Bonacina. Si è dunque concluso il lungo percorso. Leccotoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio De André - Il pescatore Live

Video Fabrizio De André - Il pescatore Live

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.