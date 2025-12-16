Davide Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Lecco

Davide Riva è stato eletto nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco durante la recente riunione del Consiglio Direttivo. Sostituisce Ilaria Bonacina, che aveva guidato l'associazione fino a luglio 2023, segnando un nuovo capitolo per l'organizzazione nel territorio lecchese.

È Davide Riva il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco. La seduta del Consiglio Direttivo elettivo, riunitasi lunedì sera, ha sancito il passaggio di testimone alla guida dell’Associazione, che dal luglio 2023 era presieduta da Ilaria Bonacina. Si è dunque concluso il lungo percorso. Leccotoday.it

