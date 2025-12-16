Davide Bartesaghi star dopo la doppietta | Un sogno diventato realtà
Davide Bartesaghi, giovane difensore di Annone Brianza, ha appena conquistato i tifosi con la sua prima doppietta in Serie A. Le sue parole sui social trasmettono l'emozione di un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava irraggiungibile. Un momento di grande gioia che segna un passo importante nella sua carriera.
L'emozione è ancora palpabile nelle parole di Davide Bartesaghi. A pochi giorni dalla sua prima doppietta in Serie A, il giovane difensore di Annone Brianza ha affidato a Instagram i suoi pensieri, condividendo con i tifosi la gioia per un traguardo che sembrava un sogno e che invece è diventato. Leccotoday.it
??JUST NOW??THIS EVENING! 100% CONFIRMED? FC BARCELONA HOT TRANSFER NEWS
Davide Bartesaghi star dopo la doppietta: "Un sogno diventato realtà" - Il terzino di Annone Brianza celebra su Instagram i primi gol in Serie A: "Ringrazio mister, staff e compagni". leccotoday.it
Bartesaghi show: doppietta in Milan-Sassuolo, il talento di Annone Brianza entra nella storia - Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan- leccotoday.it
Milan - Sassuolo - RISULTATO 2 - 2 : Davide Bartesaghi 34', 47', Ismael Kone 13',Armand Lauriente 77 '- allo Stadio G. Meazza a San Siro Domenica 14 Dicembre 2025 ore 12:30 Le linee16, 49, 64, 78 e 80 subiranno cambiamenti nel servizio p - facebook.com facebook
Davide Bartesaghi è un crocevia. L'esterno del Milan è figlio di una terra di mezzo e di un calcio che non ama farsi incasellare. Così è riuscito a convincere anche San Siro del suo talento. Di @giostuzzi x.com