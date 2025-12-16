Davide Bartesaghi | dal ‘Milan Futuro’ al futuro del Milan

Davide Bartesaghi si è distinto nel match contro il Sassuolo, contribuendo con una doppietta che ha permesso al Milan di ottenere un punto nel pareggio per 2-2. La sua prestazione ha evidenziato il suo ruolo crescente e il potenziale di crescita all’interno della squadra rossonera.

Se il Milan è riuscito a portare a casa un punto nel 2 a 2 interno contro il Sassuolo, è anche grazie e soprattutto alla doppietta di Davide Bartesaghi. Questo ragazzo, cresciuto nel Milan e pure tifoso rossonero, ha trovato i suoi primi due gol in serie A in un lunch match di una domenica pre-natalizia che ricorderà per tutta la vita. Una vita in maglia rossonera. Davide Bartesaghi entra dunque, a suo modo, nella storia del Milan: è il secondo più giovane difensore italiano, dopo un certo Paolo Maldini, a segnare con questa maglia. Un motivo di grande vanto per questo ragazzo, che compirà 20 anni il prossimo 29 Dicembre. Milanzone.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Davide Bartesaghi - The Future of Milan - 2025?? Video Davide Bartesaghi - The Future of Milan - 2025?? Video Davide Bartesaghi - The Future of Milan - 2025?? Guidi rivela: "Da braccetto a tre, Bartesaghi era stato visionato dall’Arsenal, che già in estate l’avrebbe portato volentieri a Londra" - Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Davide Bartesaghi: "Allegri l’ha definitivamente consacrato a esterno a tutta fascia, dandogli ... milannews.it

Bartesaghi e quella relazione dell'osservatore quando aveva 10 anni: "Bravo, futuribile, ma troppo timido e senza personalità" - Davide Bartesaghi è l'uomo del momento in casa rossonera dopo la splendida doppietta contro il Sassuolo. milannews.it

Milan - Sassuolo - RISULTATO 2 - 2 : Davide Bartesaghi 34', 47', Ismael Kone 13',Armand Lauriente 77 '- allo Stadio G. Meazza a San Siro Domenica 14 Dicembre 2025 ore 12:30

Davide Bartesaghi è un crocevia. L'esterno del Milan è figlio di una terra di mezzo e di un calcio che non ama farsi incasellare. Così è riuscito a convincere anche San Siro del suo talento. Di @giostuzzi x.com

