David Lucumi niente rigore in Bologna Juve | a Open Var viene svelato il motivo della mancata chiamata Cosa è successo

Durante la partita tra Bologna e Juventus, l’episodio di David Lucumi ha suscitato molte discussioni. A Open Var è stato svelato il motivo della mancata assegnazione del rigore, con l’analisi tecnica che ha evidenziato come l’AIA abbia ritenuto mancare l’intensità richiesta per il penalty. Un chiarimento che mette fine ai dubbi sull’episodio.

David Lucumi, l’analisi tecnica dell’episodio chiarisce i dubbi: per l’AIA manca l’intensità necessaria per concedere il penalty ai bianconeri di Spalletti. Il post-partita di Bologna-Juventus ha continuato a vivere di moviola e analisi dettagliate, con i riflettori puntati su uno degli episodi più contestati dai tifosi bianconeri nell’area rossoblù. Durante l’appuntamento con la trasmissione Open Var su DAZN, l’ex arbitro Andrea De Marco è intervenuto per fare definitiva chiarezza sulla dinamica del presunto fallo da rigore non sanzionato. Al centro del dibattito c’è il contatto David Lucumi, un incrocio che ha visto l’attaccante della Juventus finire a terra dopo una spinta del difensore avversario. Juventusnews24.com

