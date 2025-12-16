L'Unione Europea punta a ridurre la dipendenza dal gas russo, con un focus particolare sul potenziamento delle infrastrutture energetiche. In questo contesto, l'espansione del terminal di gas naturale liquefatto di Alexandroupolis rappresenta una mossa strategica, favorita anche dal supporto di Washington, che potrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa.

© Formiche.net - Dasvidania al gas russo. L’Ue guarda al raddoppio di Alexandroupolis

Con l’assist di Washington, Atene batte un colpo nella direzione di Bruxelles che può tirare un sospiro di sollievo. È anche grazie al raddoppio del rigassificatore ad Alexandroupolis che l’Ue potrà addio al gas russo e quindi la Grecia dovrebbe diventare dal 2026 hub continentale a trecentosessanta gradi. La costruzione della seconda unità galleggiante di gas naturale liquefatto (Fsru) nel porto ellenico settentrionale si mescola con l’interconnessione elettrica Grecia-Egitto Gregy. Di fatto si sta aprendo una nuova era energetica nel Mediterraneo, inaugurata con il gasdotto Tap che è stato vettore-capofila in questo senso e che oggi vede la decisione dell’Europa di non tornare al gas russo almeno per i prossimi 20 anni. Formiche.net

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dasvidania al gas russo. L’Ue guarda al raddoppio di Alexandroupolis - Con l’assist di Washington, Atene batte un colpo nella direzione di Bruxelles che può tirare un sospiro di sollievo. formiche.net