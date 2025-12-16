Dasvidania al gas russo L’Ue guarda al raddoppio di Alexandroupolis
L'Unione Europea punta a ridurre la dipendenza dal gas russo, con un focus particolare sul potenziamento delle infrastrutture energetiche. In questo contesto, l'espansione del terminal di gas naturale liquefatto di Alexandroupolis rappresenta una mossa strategica, favorita anche dal supporto di Washington, che potrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa.
Con l’assist di Washington, Atene batte un colpo nella direzione di Bruxelles che può tirare un sospiro di sollievo. È anche grazie al raddoppio del rigassificatore ad Alexandroupolis che l’Ue potrà addio al gas russo e quindi la Grecia dovrebbe diventare dal 2026 hub continentale a trecentosessanta gradi. La costruzione della seconda unità galleggiante di gas naturale liquefatto (Fsru) nel porto ellenico settentrionale si mescola con l’interconnessione elettrica Grecia-Egitto Gregy. Di fatto si sta aprendo una nuova era energetica nel Mediterraneo, inaugurata con il gasdotto Tap che è stato vettore-capofila in questo senso e che oggi vede la decisione dell’Europa di non tornare al gas russo almeno per i prossimi 20 anni. Formiche.net
Dasvidania al gas russo. L’Ue guarda al raddoppio di Alexandroupolis - Con l’assist di Washington, Atene batte un colpo nella direzione di Bruxelles che può tirare un sospiro di sollievo. formiche.net
"Scacco al tesoro di Putin". Dasvidania al gas russo, l'Europa chiude i rubinetti - Ungheria e Slovacchia sulle barricate: "Siamo pronti al ricorso alla Corte di giustizia Ue" ... msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.