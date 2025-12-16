Danza lirica e musica nel Concerto di Natale in Pieve

La seconda edizione del “Concerto di Natale” nella Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia offre un evento unico, dove danza, lirica e musica si uniscono per celebrare le festività. Un appuntamento che valorizza l’arte e la tradizione natalizia, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva e ricca di emozioni.

Danza, lirica e musica unite nella seconda edizione del “Concerto di Natale” nella Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia. L’appuntamento è alle 21.00 di sabato 20 dicembre per una serata dal forte impatto emotivo promossa da Acli, Cisl, Csi e Mcl che sarà scandita prima da un omaggio al. Arezzonotizie.it Il lago dei cigni - Danza dei piccoli cigni Teatro alla Scala Video Il lago dei cigni - Danza dei piccoli cigni Teatro alla Scala Video Il lago dei cigni - Danza dei piccoli cigni Teatro alla Scala Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, gli eventi inaugurali - Il ritorno di un ambasciatore”, il nuovo evento espositivo previsto nel salone della Basilica Palladiana dal 20 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026 si aprirà con due eventi dedicati alla ... vicenzatoday.it

Il Circolo della lirica di Padova torna a celebrare le festività con il tradizionale concerto degli auguri "Serenata d’inverno" - Il Circolo della Lirica di Padova torna a celebrare le festività con il tradizionale Concerto degli Auguri Serenata d’Inverno. padovaoggi.it

NEWS CONCERTI, DANZA, INCONTRI Ecco la stagione 2026 di musica, danza, incontri e progetti speciali del Teatro Grande di Brescia. La stagione lirica verrà annunciata in seguito. https://www.apemusicale.it/joomla/it/news/82-news2025/17023-brescia-l - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.