Dante Santoro | Lega contenitore innovativo per giovani e nuove energie

Dante Santoro presenta la Lega come un contenitore innovativo, rivolto a giovani e nuove energie. Il dibattito si accende a seguito delle dimissioni di Attilio Pierro da commissario provinciale, aprendo nuove riflessioni sulla direzione e il futuro del partito.

Si apre il dibattito nella Lega dopo le dimissioni di Attilio Pierro da commissario provinciale del partito. Il consigliere comunale di Salerno e commissario della Lega Dante Santoro risponde a voci veicolate su eventuali malumori nel partito: “La Lega ha aumentato i propri voti alle ultime. Salernotoday.it

