Il sindaco Beppe Sala annuncia un ricorso alla sentenza del tribunale che ha condannato il Comune a risarcire 34 cittadini per danni causati dalla movida nel quartiere Lazzaretto. La decisione ha suscitato reazioni, con la Lega che chiede scuse e mette in dubbio la legittimità della sentenza, mentre il primo cittadino si prepara a difendersi in sede legale.

© Ilgiornale.it - Danni da mala-movida: Sala annuncia ricorso. La Lega: "Chieda scusa"

«Faremo senz'altro ricorso ma è chiaro che è una sentenza preoccupante». Beppe Sala interviene a distanza di tre giorni sulla sentenza del tribunale che ha condannato il Comune a risarcire 34 cittadini della zona Lazzaretto per i «danni da movida», oltre 200mila euro (4.700 a testa) più le spese legali. É la prima causa vinta dai residenti a Milano. «Io capisco i cittadini, li capisco tantissimo - premette - ma d'altro canto non è semplice per noi fare rispettare i comportamenti su una città cosi grande e importante, il mio pensiero è condiviso dagli altri sindaci delle grandi città che sono preoccupatissimi, perchè la vita notturna in tante città è diventata negli anni ovviamente un elemento quasi caratterizzante, però che noi si paghi e conseguenze di tutto ciò veramente ci mette in difficoltà». Ilgiornale.it

Milano, Comune condannato per i danni della movida: annunciato ricorso

Sala, il Comune farà ricorso contro la sentenza sui danni della mala movida - A Milano il Comune dovrà risarcire alcuni residenti della zona di Porta Venezia per i danni causati dalla cosiddetta mala movida notturna. msn.com