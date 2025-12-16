Danilo cuore bianconero | La Juve è il mio amore da grande Mando energie positive alla squadra e mi auguro che col nuovo allenatore raggiunga i suoi obiettivi

Danilo, ex capitano della Juventus e attuale difensore del Flamengo, ha espresso il suo affetto per i colori bianconeri e ha inviato energie positive alla squadra. In un'intervista a Sky, in vista della Coppa Intercontinentale contro il Psg, ha commentato il suo legame con la Juventus e i suoi desideri per il futuro della società.

Danilo, difensore del Flamengo ed ex capitano della Juve, ha parlato a Sky alla vigilia della Coppa Intercontinentale col Psg. A Sky alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra Flamengo e Psg, Danilo ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando anche di Juventus. GIOCARE NEL FLAMENGO – «Sto bene, sto sfruttando l'opportunità al Flamengo e quando vinci le cose van bene. Speriamo domani di vincere un'altra coppa. Quando uno ha l'opportunità di giocare nella squadra in cui tifava da bambino è una roba speciale, non tutti hanno questa fortuna. Cerco di sfruttare questa opportunità ogni giorno».

Danilo, Juve per sempre: "Il mio addio e quello per cui ho pianto". Poi Agnelli e retroscena Buffon - "Pensavo di chiudere la mia carriera a Torino ma la vita è folle", le parole del difensore brasiliano intervistato da O Globo ... tuttosport.com

