Daniel Garcia morto per gioco precipitando dal tetto dell’ex Italcementi Ecco come la fabbrica dismessa è diventata la preferita per l’urban exploration

Un tragico incidente si è verificato nell’ex Italcementi di Alzano Lombardo, dove Daniel Garcia Esteban Camera, 19 anni, è precipitato da un lucernario durante un’uscita di urban exploration. La fabbrica dismessa, popolare tra gli appassionati di esplorazione urbana, è diventata teatro di un evento fatale, suscitando attenzione e riflessione sulla sicurezza in questi luoghi abbandonati.

Alzano Lombardo (Bergamo), 16 dicembre 2025 – In un video pubblicato su Youtube, un giovane si riprende all’interno dell’ex fabbrica Italcementi, ad Alzano Lombardo, la stessa dove nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita Daniel Garcia Esteban Camera, 19 anni, origini boliviane, residente a Casnigo, dopo essere precipitato da un lucernario, un volo di cinque metri che non gli ha lasciato via di scampo. La telecamera del cellulare si incunea tra spazi di quello che una volta era un cementificio, dismessa nel 1971, e nove anni dopo il ministero dei Beni Culturali l’ha riconosciuta come un esempio di archeologia industriale e sottoposta a vincolo e recentemente venduta all’asta. Ilgiorno.it

