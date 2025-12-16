Daniel Craig indaga la fede in ?Knives out - Wake Up Dead Man? | Sono cresciuto come cattolico irlandese ma senza una visione chiara
«Questo è di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai scritto». Dopo?Cena con delitto? e?Glass Onion?, Rian Johnson ci riporta. Leggo.it
Andrew Garfield per “In nome del cielo”: «Il mio rapporto con la fede è in continua evoluzione»
Daniel Craig indaga la fede in “Knives out - Wake Up Dead Man”: «Sono cresciuto come cattolico irlandese, ma senza una visione chiara» - «Questo è di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai scritto». leggo.it
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery. Il giallo nei meandri della fede, Daniel Craig è di nuovo il detective Benoit Blanc - Un'ispirazione fortunata, inaugurata nel 2019 dal brillante Knives Out - clarusonline.it
Regia di Rian Johnson. Nel cast Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close - facebook.com facebook
Ho amato il tritavolte di Caterina Murino( su Daniel Craig c’è stata un’ovazione) e la dolcezza di @Sophie_codegoni PS le ciambelline di Annina erano mondiali. Noi ci vediamo domani con #LaVoltaBuona x.com