DAMEFURK torna con il nuovo singolo “Dentro o Fuori”, in uscita il 23 gennaio 2026 per Argo Dog Sound. Un brano che promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori con il suo stile unico e coinvolgente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima uscita dell’artista.

© Atomheartmagazine.com - DAMEFURK, in arrivo il nuovo singolo “Dentro o Fuori” per Argo Dog Sound

In arrivo il singolo “Dentro o Fuori” di DAMEFURK, che uscirà ufficialmente venerdì 23 gennaio 2026 per Argo dog Sound. Il brano sarà disponibile esclusivamente su Bandcamp e SoundCloud, come da policy dell’etichetta. Dentro o fuori è un brano di forte impatto emotivo che affronta la paralisi decisionale e l’ansia del giudizio. L’ossessiva ripetizione del mantra “Dentro o Fuori” crea una base ritmica che è l’ideale contraltare alle chitarre distorte e alle percussioni martellanti. Il testo, che si chiude con il dilemma “Sono vivo o sono morto”, cattura perfettamente l’estetica cupa e viscerale di Damefurk. Atomheartmagazine.com

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vasco Rossi: nuovo singolo in arrivo? - L'ultimo fu, nel settembre del 2023, "Gli sbagli che fai", colonna sonora della serie Netflix "Il supervissuto". rockol.it

Laura Pausini annuncia il tour mondiale: in arrivo singolo e album - La regina della musica italiana a livello internazionale, Laura Pausini, annuncia un nuovo capitolo della sua carriera. 105.net