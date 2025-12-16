Dall’Ucem fiducia e speranza | Grandi mutamenti in montagna

Al congresso nazionale dell’Uncem, si sono condivise parole di fiducia e speranza per il futuro delle aree montane. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo della montagna, sottolineando l’importanza di interventi concreti per favorire lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità locali.

Al congresso nazionale dell’ Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) la parola d’ordine è stata: fiducia e speranza per il mondo della montagna. Uncem come sindacato del territorio, istituzione della comunità, espressione di Comuni ed enti locali solidi, capaci di sinergia. Sono fiducia e speranza le parole chiave del congresso de L’Aquila, rilanciate dal presidente Marco Bussone, votato per acclamazione. Con lui è stato eletto il Consiglio nazionale, in carica per cinque anni. A rappresentare la Lombardia 16 membri, tra i quali i valtellinesi Tiziano Maffezzini (presidente regionale), i suoi vice Alberto Mazzoleni e Massimo Ottelli, Severino De Stefani, Nello Oberti e Annamaria Saligari. Ilgiorno.it

