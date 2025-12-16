Dall’Ottocento all’età contemporanea a San Pietro la musica ritrova la sua armonia

Dall’Ottocento ai giorni nostri, San Pietro si distingue come un crocevia di tradizioni musicali. L'evento non è stato solo un concerto, ma un viaggio attraverso la memoria sonora della città, riscoprendo radici e innovazioni che hanno plasmato il suo patrimonio musicale nel corso dei secoli.

Non è stato un semplice concerto, ma un attraversamento consapevole della memoria musicale della città. Nella chiesa di San Pietro è stato vissuto un momento di restituzione culturale profondo, capace di tenere insieme studio, ascolto e identità all’interno dell’iniziativa “DallOttocento. Agrigentonotizie.it

