Un'ex area industriale si trasforma in un nuovo centro di formazione artistica: nasce il liceo coreutico. Con l'apertura di questa scuola, 23 giovani avranno l'opportunità di coltivare il loro talento tra danza e cultura, dando vita a un progetto che unisce passato e futuro attraverso il movimento e la passione.

© Ilgiorno.it - Dalle tute blu ai passi di danza. All’ex Cgs nasce il liceo coreutico. Al via 23 ragazzi con un sogno

Una palazzina rinata dalle ceneri di un ex complesso industriale, dove il silenzio di spazi abbandonati è diventato ritmo di passi di danza. Monza ha inaugurato, ieri, il liceo Coreutico statale Bartolomeo Zucchi, primo e unico indirizzo di danza della Brianza, terzo volto di un liceo storico, che oggi riunisce classico, musicale e coreutico. Il progetto, nella mani della Provincia di Monza e Brianza, completa un disegno iniziato oltre dieci anni fa e dà forma definitiva al Polo liceale di via Marsala: un piccolo campus urbano dove convivono il liceo Musicale Zucchi, il liceo Porta e ora il Coreutico, terza scuola di un’area che ha restituito vita e senso all’ex insediamento industriale Cgs. Ilgiorno.it

