Dalle navi del futuro all’inclusione Il bilancio di Fondazione Fincantieri

L’evento dedicato al rilancio della Fondazione Fincantieri ha segnato il primo anno della nuova fase, evidenziando i progetti futuri nel settore navale e l’impegno verso l’inclusione sociale. Un momento di riflessione e prospettive per il futuro, che ha messo in luce i traguardi raggiunti e le sfide da affrontare.

L'evento dedicato al rilancio della Fondazione Fincantieri ha offerto l'occasione per fare il punto sul primo anno di attività della nuova fase avviata nel dicembre 2024. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti del governo, dei vertici aziendali, delle Forze armate, del mondo accademico e culturale, delineando il ruolo della Fondazione come spazio di raccordo tra patrimonio industriale, sviluppo tecnologico e impegno sociale. Al centro del confronto, la funzione strategica del mare, l'evoluzione tecnologica del settore navale e la responsabilità di un grande gruppo industriale nel contesto nazionale.

Palermo abbraccia il futuro del mare Nel cuore del porto, tra applausi e orgoglio, è stata varata GNV Virgo: la nuova nave di Grandi Navi Veloci, simbolo di innovazione e sostenibilità. - facebook.com facebook

