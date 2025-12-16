Dalle navi del futuro all’inclusione Il bilancio di Fondazione Fincantieri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento dedicato al rilancio della Fondazione Fincantieri ha segnato il primo anno della nuova fase, evidenziando i progetti futuri nel settore navale e l’impegno verso l’inclusione sociale. Un momento di riflessione e prospettive per il futuro, che ha messo in luce i traguardi raggiunti e le sfide da affrontare.

dalle navi del futuro all8217inclusione il bilancio di fondazione fincantieri

© Formiche.net - Dalle navi del futuro all’inclusione. Il bilancio di Fondazione Fincantieri

L’evento dedicato al rilancio della Fondazione Fincantieri ha offerto l’occasione per fare il punto sul primo anno di attività della nuova fase avviata nel dicembre 2024. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti del governo, dei vertici aziendali, delle Forze armate, del mondo accademico e culturale, delineando il ruolo della Fondazione come spazio di raccordo tra patrimonio industriale, sviluppo tecnologico e impegno sociale. Al centro del confronto, la funzione strategica del mare, l’evoluzione tecnologica del settore navale e la responsabilità di un grande gruppo industriale nel contesto nazionale. Formiche.net

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

navi futuro all8217inclusione bilancioDalle navi del futuro all’inclusione. Il bilancio di Fondazione Fincantieri - L’evento dedicato al rilancio della Fondazione Fincantieri ha offerto l’occasione per fare il punto sul primo anno di attività della nuova fase avviata nel dicembre 2024. formiche.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.