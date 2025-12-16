Dalle marche alle Filippine | cosa significa prepararsi ai disastri climatici prima che accadano

Un viaggio nelle Filippine rivela l'importanza della preparazione ai disastri climatici. Attraverso progetti sostenuti dalla Commissione Europea, si evidenziano strategie di resilienza e prevenzione essenziali per affrontare eventi estremi prima che si verifichino. Un'esperienza che sottolinea quanto sia cruciale intervenire in anticipo per proteggere comunità vulnerabili.

Gentile Redazione, sono tornata Filippine da poche ore per una visita di studio legata ai progetti di preparazione e risposta ai disastri sostenuti dalla Commissione Europea, e quello che ho visto sul campo restituisce un significato molto concreto a parole come “resilienza” e “prevenzione”. In. Anconatoday.it

