Una storia di resilienza e rinascita, quella di Chiara, giovane donna dell’area beneventana. Dopo anni di dolore e difficoltà, oggi affronta una nuova fase della sua vita, pronta a ricostruire se stessa e a riprendere il volo. Un percorso che testimonia la forza di superare le avversità e di trovare nuove speranze nel cammino verso il futuro.

© Anteprima24.it - «Dalle ali spezzate al nuovo volo»: la storia di Chiara e della sua rinascita

Tempo di lettura: 2 minuti Per anni Chiara, giovane donna dell’area beneventana, ha convissuto con un dolore che sembrava non lasciarle tregua. Un percorso segnato dal bullismo, dall’anoressia e da un disturbo borderline di personalità che le aveva imposto confini rigidi e terapie complesse. Ma oggi Chiara racconta un’altra storia: una storia di rinascita, di equilibrio ritrovato e di vita possibile, anche dopo anni difficili. «Non è vero che non si può convivere con un disturbo mentale», spiega con lucidità. «Non è vero che gli psicofarmaci sono una condanna: sono stati un aiuto, finché ne ho bisogno». Anteprima24.it

Mr.Rain - Fiori di Chernobyl (Official Video)

Presentazione del libro “Radici spezzate, rami nuovi” di Anna Mazzucco Siamo felici di invitarvi alla presentazione del nuovo libro di Anna Mazzucco, un libro che intreccia memoria, emozioni e rinascita. Domenica 14 dicembre Ore 16:30 Centro Anzi - facebook.com facebook