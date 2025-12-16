Dalle ali spezzate al nuovo volo | la storia di Chiara e della sua rinascita

Una storia di resilienza e rinascita, quella di Chiara, giovane donna dell’area beneventana. Dopo anni di dolore e difficoltà, oggi affronta una nuova fase della sua vita, pronta a ricostruire se stessa e a riprendere il volo. Un percorso che testimonia la forza di superare le avversità e di trovare nuove speranze nel cammino verso il futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Per anni Chiara, giovane donna dell’area beneventana, ha convissuto con un dolore che sembrava non lasciarle tregua. Un percorso segnato dal bullismo, dall’anoressia e da un disturbo borderline di personalità che le aveva imposto confini rigidi e terapie complesse. Ma oggi Chiara racconta un’altra storia: una storia di rinascita, di equilibrio ritrovato e di vita possibile, anche dopo anni difficili. «Non è vero che non si può convivere con un disturbo mentale», spiega con lucidità. «Non è vero che gli psicofarmaci sono una condanna: sono stati un aiuto, finché ne ho bisogno». Anteprima24.it

