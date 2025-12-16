Dalla Russia filtra ottimismo | Accordo vicino Ma nessuna tregua di Natala né concessioni sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina

Dalla Russia emerge un crescente ottimismo riguardo a un possibile accordo con gli Stati Uniti e l’Europa per risolvere il conflitto in Ucraina. Tuttavia, non si prevedono tregue natalizie né concessioni sui territori occupati o sulle truppe NATO presenti nella regione, mentre le parti continuano a mantenere posizioni ferme.

© Tpi.it - Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna tregua di Natala né concessioni sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina Anche la Russia si mostra fiduciosa sulla possibilità di raggiungere un’intesa con Usa ed Europa per porre fine alla guerra scatenata ormai quasi quattro anni fa da Mosca in Ucraina. Come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mosca fa sfoggio di ottimismo dopo la due giorni di negoziati andati in scena a Berlino, sebbene si mostri inflessibile proprio sui punti più delicati della trattativa, mentre respinge le richieste per una tregua natalizia. Le condizioni di Mosca Le parti, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov in un’intervista concessa all’emittente Abc News, sono “sul punto” di raggiungere una soluzione diplomatica ma le condizioni del Cremlino restano chiare. Tpi.it [ASCOLTA] Manovra. Russia - Ucraina. Caos PD. Castellitto E Il Vietnam Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna concessione sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina - Ieri il presidente Usa aveva detto di aver parlato con il leader russo Anche la Russia si mostra fiduciosa sulla ... tpi.it

Tajani,accordo Russia-Ucraina non semplice ma sono ottimista - "Ieri mattina ero un po' più pessimista, oggi sono più ottimista" su un possibile accordo tra Russia e Ucraina "perché c'è stato un accordo tra gli europei, gli Stati Uniti e l'Ucraina per garantire ... ansa.it

Ucraina, Witkoff atteso a Berlino per colloqui con Zelensky e leader europei. Raid Russia, migliaia senza elettricità. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/ucraina-witkoff-atteso-a-berlino-per-colloqui-con-zelensky-e-leader-europei-raid-russia-migliaia-senza-ele - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.