L’Italia si prepara a celebrare la Giornata nazionale dello Spazio, riflettendo sui progressi del settore nel 2025. Tra innovazioni, missioni e prospettive future, il Paese si avvicina al 2026 con l’ambizione di consolidare il suo ruolo a livello europeo e globale nella corsa alle orbite.

© Formiche.net - Dalla normativa nazionale all’orizzonte lunare, ecco il 2025 dell’Italia spaziale

Anche quest’anno è arrivata la Giornata nazionale dello Spazio. Più che una ricorrenza, l’occasione per ripercorrere i successi dell’Italia spaziale nel 2025, mentre il Paese si appresta ad entrare nel 2026 da protagonista europeo e globale della nuova corsa alle orbite. La costellazione Iride prende forma. I primi mesi del 2025 si sono aperti con i lanci iniziali di Iride, il programma nazionale di osservazione della Terra finanziato dal Pnrr e coordinato dall’Agenzia spaziale europea con il coinvolgimento dell’Agenzia spaziale italiana e dell’industria nazionale. Iride, una costellazione di costellazioni, consiste in decine di satelliti equipaggiati con sensori ottici e radar pensati per monitorare il territorio, supportare la protezione civile e fornire dati alle amministrazioni pubbliche. Formiche.net

