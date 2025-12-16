Dalla Gigafactory di Catania ai tetti italiani | così 3Sun cambia il fotovoltaico domestico

L'articolo esplora come 3Sun, attraverso la soluzione “Enel Solare Italiano by 3Sun”, rivoluzioni il settore del fotovoltaico domestico in Italia. Con una tecnologia di alta qualità, progettata e prodotta interamente nel paese, l'iniziativa mira a migliorare efficienza, durata e sostenibilità, rendendo il solare residenziale più affidabile e competitivo nel mercato italiano.

La soluzione “ Enel Solare Italiano by 3Sun ” porta sul mercato domestico una tecnologia fotovoltaica di fascia alta, interamente progettata e prodotta in Italia, che punta su efficienza, durata e filiera europea per rendere il solare residenziale più affidabile e competitivo nel lungo periodo. Nel contesto di una transizione energetica che chiede più rinnovabili e maggiore indipendenza dalle importazioni, la Gigafactory 3Sun di Catania si candida a diventare uno dei poli strategici europei per la produzione di moduli avanzati ad eterogiunzione, riducendo il rischio di dipendenza industriale dall’Asia. Quotidiano.net

