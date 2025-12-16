Dalí Kandinsky Mondrian e il vetro artistico del ' 900 nel 2026 della Peggy Guggenheim

L’arte del Novecento rivive nel 2026 alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, attraverso un percorso espositivo che mette in luce le opere di Dalí, Kandinsky, Mondrian e il vetro artistico. La mostra si svolge tra le suggestive sedi di Londra, Guggenheim Jeune, e la Fucina degli Angeli, offrendo un dialogo tra passato e presente nel contesto del collezionismo della mecenate americana.

La galleria londinese Guggenheim Jeune e la Fucina degli Angeli sono al centro del programma espositivo 2026 della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia: due momenti storici del collezionismo della mecenate americana, in un costante dialogo con la collezione permanente. Dalla più grande mostra. Veneziatoday.it

