Dal Polo di Mantenimento quasi 2mila euro a Oltre l’autismo
Una serata di solidarietà e solidarietà ha riscosso grande successo al Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, raccogliendo quasi 2mila euro a favore di
Grande successo per la serata a scopo benefico organizzata dal Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, in memoria del 1° caporal maggiore Alessia Chiaro. L'evento, svoltosi lo scorso 12 dicembre presso la sede dell’ Ex Arsenale, a sostegno dell'associazione Oltre l’autismo ha visto una. Ilpiacenza.it
Si è svolto nei giorni 10 e 11 dicembre, presso il polo didattico di Senigallia, il previsto mantenimento interregionale del modulo USAR Medium (Urban Search And Rescue), che ha coinvolto i Vigili del Fuoco delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria. - facebook.com facebook
