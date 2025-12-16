Dal Polo di Mantenimento quasi 2mila euro a Oltre l’autismo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di solidarietà e solidarietà ha riscosso grande successo al Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, raccogliendo quasi 2mila euro a favore di

Immagine generica

Grande successo per la serata a scopo benefico organizzata dal Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, in memoria del 1° caporal maggiore Alessia Chiaro. L'evento, svoltosi lo scorso 12 dicembre presso la sede dell’ Ex Arsenale, a sostegno dell'associazione Oltre l’autismo ha visto una. Ilpiacenza.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

un trucco semplice per vedere se la batteria è buona batteria usata auto

Video un trucco semplice per vedere se la batteria è buona batteria usata auto

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.