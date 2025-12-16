Dal Parlamento Ue ok a nuovi fondi per il riarmo Gli italiani si spaccano sia a destra che a sinistra | no di M5s e Lega

Il Parlamento europeo ha approvato nuovi fondi destinati al potenziamento delle capacità di difesa dell'Europa, consentendo maggiori investimenti in ambito militare attraverso la modifica dei criteri di finanziamento dei programmi Ue esistenti. La decisione ha suscitato reazioni divergenti tra le forze politiche italiane, con il M5S e la Lega che esprimono un netto dissenso.

Più soldi per il riarmo dell’Europa. Adesso sarà, infatti, possibile destinare più fondi europei agli investimenti legati alla difesa modificando i criteri di finanziamento di programmi Ue già esistenti. È quanto deciso dall’ Europarlamento che ha approvato una serie di nuove misure per implementare il piano di investimenti Readiness 2030, già noto come ReArm Europe. La legislazione, concordata con il Consiglio, è stata adottata in via definitiva con 519 voti a favore, 119 contro e 25 astensioni. Il voto degli italiani. Degli italiani a votare a favore sono stati gli europarlamentari di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e del Partito democratico (con l’eccezione del no di Cecilia Strada e Marco Tarquinio ). Ilfattoquotidiano.it

