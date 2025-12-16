Il territorio di Legnano e la Brianza rappresentano zone strategiche per la manifattura, offrendo numerose opportunità di inserimento lavorativo. La forte presenza di aziende nei settori metalmeccanico e calzaturiero attira investimenti e talenti, rafforzando il ruolo di queste aree come poli di eccellenza industriale nel Nord-Ovest Lombardia.

© Ilgiorno.it - Dal metalmeccanico al calzaturiero. Caccia ai profili da inserire nelle Pmi

Il territorio di Legnano è il più ricco di opportunità insieme alla Brianza per la grande presenza di manifattura, soprattutto se si considera l’area estesa che da Legnano si estende poi fino verso Varese, Rho, Malpensa e la parte Nord-Ovest della Lombardia che continua ad avere una grande potenzialità: è questa consapevolezza che ha spinto Victorien Vaney, presidente e Ceo del gruppo, e Marco Valsecchi, ad Italia, a far visita alla sede legnanese di Synergie Group, uno dei principali player europei nel recruiting e nelle risorse umane, dopo aver fatto tappa anche nella sede di Franco Tosi e in quella di Confindustria Alto Milanese. Ilgiorno.it

