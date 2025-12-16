Dal governo altri 3,5 miliardi per la manovra Opposizione incredibile | polemizza pure su questo

Il governo ha proposto un emendamento alla manovra che prevede un finanziamento di 3,5 miliardi di euro destinato alle imprese. La misura, attesa in commissione Bilancio del Senato, rappresenta un intervento significativo nel panorama delle politiche economiche attuali. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e gli operatori del settore.

© Secoloditalia.it - Dal governo altri 3,5 miliardi per la manovra. Opposizione incredibile: polemizza pure su questo Ulteriori 3,5 miliardi per le imprese. È quanto prevede un emendamento alla manovra preparato dal governo, atteso per oggi in commissione Bilancio del Senato. Le modifiche, secondo quanto emerso, riguarderanno in particolare Zes, finanziamento di Transizione 5.0, la previdenza complementare e riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto. Incredibilmente, però, l’opposizione è riuscita a polemizzare anche su questo inatteso “tesoretto”, confermando la propria straordinaria propensione all’autogol. Il governo mette sulla manovra altri 3,5 miliardi per le imprese. L’emendamento è stato illustrato ai senatori dallo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Secoloditalia.it Manovra da 35 miliardi di euro: approvato dal Consiglio dei Ministri Manovra, Zes e investimenti: 3,5 miliardi per le imprese. Giorgetti annuncia le misure - Attorno all'ora di pranzo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, si è presentato di persona in Senato. ilgazzettino.it

