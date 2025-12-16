A Fiumicino, la storia di Massimo e del suo fedele amico svela la drammatica realtà dell’emergenza abitativa. Dal soggiorno in un container allo sfratto imminente per Natale, questa vicenda mette in luce le difficoltà di chi si trova senza una casa stabile, evidenziando come questa problematica possa diventare una condizione permanente.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – L’emergenza abitativa non è una fase temporanea, ma una condizione che può durare una vita intera. La storia di Massimo Battaglia lo dimostra. Da decenni vive senza una casa stabile, passando da una sistemazione provvisoria all’altra, senza mai arrivare a una soluzione definitiva. Ha provato senza successo a rivolgersi alle istituzioni, ad altre testate giornalistiche, fino ad approdare nella redazione de ilfaroonline: “Ho bisogno di aiuto”. Il suo percorso comincia con dieci anni trascorsi in un container, una risposta nata come emergenziale a seguito di un incendio, e diventata, di fatto, una sistemazione di lungo periodo. Cdn.ilfaroonline.it

Ostia, il PD in piazza a tre giorni dal voto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dal container allo sfratto per Natale: a Fiumicino la triste storia di Massimo (e del suo inseparabile amico) - A Fiumicino la storia di Massimo racconta vent’anni di emergenza abitativa tra container, b&b imposti e sfratti. ilfaroonline.it