Dal calcio alla sanità privata | ex presidente della Casertana nell’indagine Nefrocenter

Zazoom 16 dic 2025

Un ex presidente della Casertana, Giovanni Lombardi, è coinvolto nell’indagine Nefrocenter, che ha portato agli arresti domiciliari del primario di Nefrologia dell’ospedale. L’imprenditore, noto per il suo passato nel calcio, emerge come figura di rilievo nell’inchiesta avviata dalla magistratura, che ha sollevato numerosi dubbi su pratiche illecite nel settore sanitario.

È il nome di Giovanni Lombardi, imprenditore noto anche per il suo passato da presidente della Casertana, a emergere con rilievo nell’inchiesta che la scorsa settimana, su disposizione del gip Paola Della Monica, ha portato agli arresti domiciliari del primario di Nefrologia dell’ospedale. Casertanews.it