Confindustria Fermo e Macerata ha incontrato l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, con il presidente della sezione sanità Maurizio Natali. L'incontro ha affrontato temi chiave come il passaggio dal budget all’accreditamento, evidenziando l’importanza di collaborazioni tra imprese e istituzioni nel settore sanitario locale.

Dal budget all'accreditamento. Confindustria incontra Calcinaro

Il presidente della sezione sanità delle Confindustrie di Fermo e Macerata Maurizio Natali (nella foto) è intervenuto all’incontro con l’assessore alla sanità regionale Paolo Calcinaro. Natali ha affermato come "l’equilibrio di bilancio non sia un vincolo burocratico, bensì una condizione imprescindibile per assicurare, l’efficienza e l’equità nell’erogazione dei servizi sanitari quale elemento di forte coesione sociale e quale garanzia per accedere a ulteriori risorse". Ha evidenziato poi come sia necessario rafforzare i meccanismi di controllo e di trasparenza. Nel corso del suo intervento ha evidenziato come "a due anni dalla applicazione della legge regionale sul riordino del sistema sanitario regionale vada valutata la possibilità di apportare alcuni miglioramenti per l’efficientamento del sistema". Ilrestodelcarlino.it

