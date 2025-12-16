A partire dal 7 gennaio 2026, la celebre Fontana di Trevi diventerà accessibile solo previo pagamento, segnando un cambiamento significativo nella gestione di uno dei simboli più iconici di Roma. Questa decisione mira a sostenere la manutenzione e il mantenimento del monumento, alterando l’esperienza di visitatori e residenti.

© Metropolitanmagazine.it - Dal 7 gennaio la Fontana di Trevi sarà a pagamento

Dal 7 gennaio 2026 la Fontana di Trevi, tra i monumenti più visitati della Capitale, diventerà a pagamento. I romani potranno continuare a godere della sua bellezza gratuitamente, mentre i turisti dovranno acquistare un ticket dal costo di due euro. Già da dicembre 2024, l’area era stata contingentata, per evitare assembramenti, permettendo a turni di quattrocento persone di avvicinarsi all’attrazione per il simbolico lancio della monetina. Il nuovo assetto prevede due corsie, una per i visitatori esterni e una per gli autoctoni, delimitate da paletti di ottone, e la possibilità di pagare utilizzando la carta di credito. Metropolitanmagazine.it

Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro

Video Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro Video Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma: dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti. Il Campidoglio: "Solo ipotesi" - Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. iltempo.it