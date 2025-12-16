Dal 1 gennaio è vietato avere un gatto Scottish Fold e Sphynx non sapete quanta sofferenza nascondano quei musetti | l’annuncio del governo olandese

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 gennaio, il governo olandese ha vietato la detenzione di gatti Scottish Fold e Sphynx, sottolineando le sofferenze legate alle loro caratteristiche fisiche. Questi felini, popolari sui social e tra le celebrità, sono diventati simboli di stile, ma dietro il loro fascino si nascondono problematiche di salute che hanno portato a questa decisione.

dal 1 gennaio 232 vietato avere un gatto scottish fold e sphynx non sapete quanta sofferenza nascondano quei musetti l8217annuncio del governo olandese

© Ilfattoquotidiano.it - “Dal 1 gennaio è vietato avere un gatto Scottish Fold e Sphynx, non sapete quanta sofferenza nascondano quei musetti”: l’annuncio del governo olandese

Hanno conquistato i social con le loro piccole orecchie piegate o la pelle nuda e vellutata, sono diventati simboli di stile e status, spesso esibiti anche da celebrità internazionali. Ma dietro l’immagine tenera e fotogenica di alcuni gatti di razza si nasconde una realtà fatta di dolore, fragilità fisica e malattie croniche. È partendo da questa consapevolezza che l’Olanda ha deciso di intervenire in modo drastico, mettendo al bando due delle razze feline più popolari: Scottish Fold e Sphynx. Dal 1° gennaio, nei Paesi Bassi sarà vietato non solo allevare – cosa già proibita da tempo – ma anche acquistare e quindi possedere gatti appartenenti a queste razze. Ilfattoquotidiano.it

Governo Meloni Finalmente arrivano le nuove leggi sul codice della strada. Ecco tutte le novità

Video Governo Meloni Finalmente arrivano le nuove leggi sul codice della strada. Ecco tutte le novità