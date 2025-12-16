Dai giovani alberi natalizi agli over 65
Le sedi delle Associazioni di promozione sociale della città si arricchiranno di decorazioni natalizie realizzate dai giovani. Un'iniziativa che coinvolge diverse fasce d'età, creando un momento di condivisione e spirito di comunità tra i ragazzi e gli over 65, per rendere più festive e accoglienti gli spazi sociali cittadini.
Le sedi delle Associazioni di promozione sociale della città frequentate dagli over 65 saranno addobbate grazie ai ragazzi. I giovani della consulta, infatti, hanno deciso di donare gli alberi di Natale che erano stati acquistati per addobbare il cortile teresiano durante “ Pavia città internazionale “, primo evento organizzato dall‘organismo inserito nello statuto comunale fin dal 2028, ma mai istituito. "Pavia – ha detto il sindaco Michele Lissia – ha 32mila tra studenti, matricole, specializzandi e dottorandi, ma il 26% della popolazione residente ha più di 65 anni. Il dono degli alberi di Natale voluto dai giovani favorisce lo spirito di comunità". Ilgiorno.it
